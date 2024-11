Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 12.20 Uhr in Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg. Die 30-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gemeinsam mit ihrem Freund auf der B69 von Oberhaag in Richtung Eibiswald. Zur selben Zeit fuhr die 50-jährige E-Bikerin auf der L653 von Pitschgau kommend in Richtung B69. Dabei dürfte die 50-Jährige ohne anzuhalten in die betroffene Kreuzung eingefahren sein. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen des Pkws verständigten sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste-Hilfe. Ein zufällig vorbeikommender Krankenpfleger sowie Einsatzkräfte der Rettung setzten die Erste-Hilfe-Maßnahmen fort.