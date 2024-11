Der Ablauf der Ereignisse ist klar – sollte man meinen: Am 10. Juli verlor ein Iraner (36) im Casino Graz 1000 Euro. Am nächsten Tag kaufte er an einer Tankstelle einen Benzinkanister. Mit dem vollgetankten Behälter marschierte der Spielsüchtige und Alkoholabhängige, der infolge von Cannabis-Konsum auch an Panikattacken leidet, ins Casino. Dort verlangte er den „Chef“ zu sprechen, verschüttete im Foyer einen Teil des Benzins und bedrohte den von einer Angestellten bereits vorgewarnten Floor-Manager, der in Begleitung zweier Kollegen erschienen war: „Wenn ihr mir mein Geld nicht zurückgebt, zünde ich euch an und bringe dich um!“