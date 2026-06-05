Ein Luxussportwagen einer italienischen Marke raste den Beamten der Landesverkehrsabteilung auf der A2 Südautobahn im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit 214 km/h ins Radar. Wenig später wurde auch die Zivilstreife auf den 28-jährigen Lenker aufmerksam. Sie nahm die Verfolgung auf und leitete den Fahrer schließlich bei Arnwiesen auf den Rastplatz ab.



Per Funk hatte die Streife von der vorherigen Geschwindigkeitsmessung erfahren. Dem Lenker aus Georgien wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann den Sportwagen geliehen hatte. Das Fahrzeug wurde zunächst beschlagnahmt.

Nachdem die zuständige Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld den Fall geprüft hatte, wurd e die Rückgabe des Fahrzeugs an seinen Eigentümer veranlasst. Der 28-jährige Lenker wurde angezeigt.