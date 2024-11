Nein, die Nachrichten liest Tobias Pötzelsberger am 7. November im Grazer Orpheum nicht vor. Aber Botschaften transportieren will er trotzdem: mit seinen gefühlvollen Songs. Dass Pötzelsberger neben seiner ORF-Tätigkeit ein veritabler Singer-Songwriter ist, dürfte sich herumgesprochen haben, jetzt hat er nach 12 Jahren auch ein neues, sein drittes, Album vorgelegt, mit dem er durch die Lande tingelt und am 7. November auch im Grazer Orpheum (Extra) einkehrt. Statt mit dem ehemaligen Bandnamen „The More or The Less“ tritt man mittlerweile als „Tobias Poetzelsberger & Band“ auf. Auch die Musik bleibt folkpopig, wenngleich die Arrangements vielschichtiger und ausgetüftelter wirken.