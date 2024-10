Wenn die Steirer am 24. November den neuen Landtag wählen, steht im Wahlkreis Graz und Umgebung auf Platz 8 die Liste MFG am Stimmzettel. Spitzenkandidatin ist die Sozialpädagogin Andrea Kamper, die in Gnas lebt, und sich daher selbst nicht wählen wird können. Die weiteren Kandidaten, Helmut Dallago (Holzbauunternehmer aus Semriach) und Andreas Winkler (Softwareberater aus Graz) können die aus Oberösterreich bekannte Partei wählen. Das Wahlkampfbudget beträgt rund 9000 Euro.