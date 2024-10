In den frühen Morgenstunden des Nationalfeiertages kam es in Deutschfeistritz zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Dabei entdeckten Spaziergänger bei der morgendlichen „Gassi-Runde“ mit ihrem Hund gegen 05.30 Uhr massiven Rauch und Brandstellen bei einem Wohnhaus. Rund 15 Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Deutschfeistritz konnten die Brandstellen in der Folge rasch löschen, sodass ein Großbrand ausblieb. Schnell erhärtete sich der Verdacht der Polizeiinspektion Frohnleiten, dass das Feuer vom 29-Jährigen aus dem Jemen gelegt worden war. Dabei befanden sich seine schwangere Lebensgefährtin (35), deren minderjährige Tochter und ein wenige Monate altes Baby zu diesem Zeitpunkt alleine im Mehrparteienhaus.