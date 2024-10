Schon am 31. August war ein Syrer in seiner Wohnung in Graz-Jakomini überfallen worden. Drei bislang unbekannte, mutmaßliche Täter raubten eine größere Summe Bargeld. Nun hat die Staatsanwaltschaft Graz ein Fahndungsfoto eines möglichen Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Täterbeschreibung und Tathergang

Der Tathergang war äußerst gewalttätig. Die zwei verdächtigen Männer verschafften sich gegen 20 Uhr Zutritt zur Wohnung des 31-jährigen Syrers. Sie hielten dem Mann ein Messer an den Hals, fixierten ihn am Boden liegend und bedrohten ihn des Weiteren mit Umbringen. Zudem forderten sie Bargeld von dem Opfer. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, versetzten sie dem Syrer einen Stich in den Oberschenkel und verletzten ihn auch am Oberkörper.

Sie konnten mit einer größeren Summe Bargeld ins Stiegenhaus fliehen, trafen dort aber auf einen Zeugen, der die Verfolgung aufnahm. Dabei sprang dieser sogar auf die Motorhaube des Fluchtfahrzeuges und wurde in Folge mehrere Meter weit mitgeschleift.

Eine Überwachungskamera filmte die Aufnahmen eines der mutmaßlichen Täter © LPD Steiermark

Die Ermittlungen im Arbeitsumfeld des Opfers führten die Kriminalisten auf die Spur eines möglichen Tatverdächtigen. Dieser, bislang unbekannte, Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Er trägt auf den Fotos ein türkises T-Shirt der Marke „Kappa“, schwarze Shorts sowie dunkelfarbige Badeschlapfen. Der Mann hat zudem einen dichten, schwarzen Bart sowie eine Baseballkappe auf dem Kopf. Laut Polizei haben sich alle drei Täter in arabischer Sprache unterhalten.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059-133-65-3333 oder 133.