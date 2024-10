Bei einem Treffen der Bundesligavereine und Vertretern der Stadt Graz zum bevorstehenden Grazer Derby am 19. Oktober haben GAK und Sturm am Dienstag auf die Stadionpläne reagiert. Thomas Tebbich, wirtschaftlicher Geschäftsführer von Sturm beklagt laut ORF, dass schon „viel Zeit verloren“ worden sei. Seit 2018 gebe es einen Gemeinderatsbeschluss zum Bau eines Sport-Tagungszentrums. Nach den Ergebnissen der von der Stadt avisierten Machbarkeitsstudie müsse man abwarten, ob nicht doch „die Zwei Stadien-Option die richtige Lösung“ sei. Matthias Dielacher, Vize-Obmann des GAK meinte: Sollte die Machbarkeitsstudie keine Ergebnisse bringen, müsse man sich überlegen, „was in dieser Stadt überhaupt noch möglich ist“.