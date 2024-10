Ihren 16. Geburtstag „feiert“ eine junge Grazerin am Freitag mit einem Auftritt im Straflandesgericht Graz. Sie wirkt wie ein Reh im Scheinwerferlicht und spricht so leise und schüchtern, dass Richter Christoph Lichtenberg immer wieder nachfragen muss, um ihre Aussagen protokollieren zu können. „Überlegen Sie gut, wie Sie heute aussagen wollen“, weist er sie auf die strafmildernde Wirkung eines Geständnisses hin. „Wissen Sie, wie hoch die Strafdrohung für das ist, was Ihnen heute vorgeworfen wird?“ – Kopfschütteln. – „Fünf Jahre Haft.“