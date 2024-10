Die Feindseligkeiten begannen, als in einem Bus ab Jakominiplatz zwei Syrer (17) die Freundin eines dritten „anschauten“. Der Aufforderung „Willst du eins gegen eins?“, kamen sie gerne nach und stiegen aus – nur dass es dann zwei gegen eins stand. So weit so klar. Der eine Angeklagte gesteht, seinem eher schmächtigen Gegner einen Kopfstoß versetzt zu haben, der in einem verschobenen Nasenbeinbruch resultierte.