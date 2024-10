Das Wetter hat sich an die Prognose gehalten: Seit Mittwoch liegt ein Tief über der Steiermark – das in den Tälern für reichlich Regen gesorgt hat. Vor allem in der Obersteiermark schneite es indes. Bis Mittag dürfte es laut „Geosphere Austria“ heute großteils noch kräftige Regenschauer geben, am Nachmittag dürfte es dann vor allem in Süden auflockern. Die Höchstwerten liegen zwischen 8 und 13 Grad.

Wochenende freundlicher

Am Samstag dürfte sich dann das Wetter zu beruhigen beginnen, vor allem im Süden dürfte es den ganzen Tag über trocken bleiben. Im Norden dürfte es hingegen auffrischen. In der Früh hat es zwischen 5 und 8 Grad, am Nachmittag zwischen 10 und 15 Grad. Am Sonntag beginnt der Tag mit Nebel in den Niederungen, der sich jedoch großteils bis Mittag auflöst. Die Temperaturen erreichen ein Maximum von 13 bis 17 Grad.

Live-Wetterprognose