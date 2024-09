Tödtling-Musenbichler: „Das geht sich wirtschaftlich nicht mehr aus“

Nach dem Aus für das Demenztageszentrum und der Übergabe der mobilen Pflege an die Volkshilfe, muss die Caritas nun auch ein Heim in der Obersteiermark abgeben. Kritik an privaten Trägern wächst, teils kursieren offenbar Investmentangebote.