Der Applaus auf den Balkonen ist längst verhallt. Und der Fachkräftemangel scheint trotz aller Bemühungen in der Steiermark zum Dauerthema zu werden. Denn allein am LKH Graz gibt es nach wie vor 300 gesperrte Betten auf voll funktionsfähigen Stationen. Ganz verschwunden ist die Wertschätzung laut der Pflegewissenschaftlerin Daniela Schoberer von der Med Uni Graz aber nicht. Vor allem durch Community Nurses ist die Pflege weiter in das Sichtfeld und die Mitte der Gesellschaft gerückt. „Die Menschen sehen dadurch einfach deutlicher, was die Pflege direkt in der Gesellschaft leisten kann“, meint Schoberer. Allerdings werde die Pflege nach wie vor zu häufig auf grundlegende Körperpflege reduziert und nicht in ihrer Professionalität gesehen.