Pünktlich mit Ferienende verabschiedete sich in der Steiermark der Sommer. Bereits der erste Schultag glänzte mit starken Regengüssen. Ein Anblick, an den sich die Steirerinnen und Steirer schon einmal gewöhnen können, denn die nächsten Wochen bleiben unbeständig. Zuvor wird es am Dienstag und Mittwoch nochmals freundlich und mit bis zu 24 Grad herbstlich warm. In der westlichen Obersteiermark ziehen Mittwochabend vereinzelte Regenschauer durch.