Schneebedeckte Fahrbahn auf dem Forstweg einer Alm. Am Steuer des Autos ein Führerscheinloser, der nach „acht oder neun Bier“ driften will. Mit Kumpels an Bord. „Wir hatten einen 100er drauf, er ist durch einen geschlossenen Viehzaun geschossen und hat dann die Kontrolle verloren“, sagt ein Insasse über die Wahnsinnsfahrt. Wie die Polizei ermittelte, ging es dann unkontrolliert 400 Meter über einen Steilhang bergab. „Der Lenker sprang als Erster aus dem Auto, keiner hat mehr gelenkt. Dann sind wir in den Baum gekracht.“ Der Insasse hatte Glück, erlitt „nur“ einen Bruch des Unterarms und des Schlüsselbeins. Mit dem Blick auf das Unfallwrack (regelrecht um den Baum gewickelt) meint die Richterin zum Angeklagten: „Sie haben fast vier Leute umgebracht.“