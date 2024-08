Eine europaweite Fahndung nach vier Straftätern, die vor eineinhalb Wochen aus einer geschlossenen Einrichtung in Bayern geflohen sind, hat vor fünf Tagen in der Steiermark eine erste Wende genommen. Denn einer der Männer konnte von der steirischen Polizei festgenommen werden. Nun geht man allerdings davon aus, dass sich ein weiterer der Gesuchten in der Steiermark oder in Österreich aufhalten könnte. Konkret handelt es sich dabei, wie die Fahndung der deutschen Polizei preisgibt, um den 28-jährigen Deutschen Moritz Kühlborn. Der etwa 186 Zentimeter große und 85 Kilogramm schwere, sportlich gebaute Mann trägt eine Glatze und Tattoos an beiden Armen und Händen, sowie der linken Wade. Zuletzt soll er ein weißes T-Shirt und eine lange schwarze Sporthose getragen haben. Der Mann wird deshalb in der Steiermark vermutet, da er Verbindungen in das Bundesland haben könnte.

Polizei bittet um Hinweise

Ebenfalls weiterhin gesucht wird nach einem entkommenen Bosnier und einem Kosovaren, wie die bayerische Polizei und die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilten. Alle drei gelten als gefährlich, warnten die Behörden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Die Polizei rät aus Vorsicht davon ab, sich den Gesuchten zu nähern. Wer den Mann gesehen hat, soll sich daher unter Tel. 133 bei der Polizei melden.

Bei den beiden anderen Ausbrechern, die am 17. August bei einer Behandlung aus dem Bezirkskrankenhaus Lerchenhaid in Straubing entkommen waren, handelt es sich einerseits um einen Kosovaren (27). Er ist rund 1,85 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Er ist von normaler Statur, trug zuletzt einen Vollbart sowie lange dunkelblonde Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Der dritte Flüchtige ist bosnischer Staatsbürger (31), 1,78 Meter groß und 88 Kilogramm schwer. Er ist von muskulöser Statur, hat eine Narbe an der rechten Augenbraue und schwarze, wahrscheinlich nach hinten gegelte Haare. Der Bosnier trug zuletzt einen schwarzen Bart und hat Tätowierungen auf der rechten Brustseite, am linken Ohr, am rechten Arm und am linken Unterarm. Bekleidet soll er u. a. mit einem schwarzen T-Shirt und kurzen schwarzen Hosen sein.