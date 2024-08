Ein in Niederbayern aus einer geschlossenen Einrichtung geflohener Straftäter ist Donnerstagabend von der Polizei in der Steiermark gefasst worden. Der Mann war am Samstag zusammen mit drei anderen Insassen aus einer Klinik in Straubing geflüchtet. Der 28-jährige Deutsche wurde nun in Österreich geschnappt. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte auf APA-Nachfrage die Mitteilungen der deutschen Polizei. Details würden aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.