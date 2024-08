Die Fahrbahn war nass gewesen, eine junge Lenkerin geriet am Sonntagnachmittag auf der B97 in den Gegenverkehr. Die 19-Jährige auf dem Bezirk Murau war nach St. Georgen am Kreischberg unterwegs, in der sogenannten Olachkurve passierte die Tragödie. Die Frau krachte mit ihrem Pkw in ein entgegenkommendes Auto.

Der Zusammenstoß war so schwer, die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw (24 und 21 Jahre alt) wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von den Feuerwehren Murau und St. Georgen aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Oberwart erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Sein 21-jähriger Beifahrer aus Ungarn wurde ebenso wie die 19-Jährige von der Rettung in das LKH Judenburg eingeliefert. Über den Verletzungsgrad des Beifahrers und der 19-Jährigen ist laut Polizei noch nichts Näheres bekannt. Die B97 war bis kurz nach 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, es bestand keine Ausweichmöglichkeit.