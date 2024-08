Am Montagvormittag wurden Polizisten in Liebenau auf einen umgebauten Campingwagen mit italienischer Zulassung aufmerksam. Nachdem sie das Fahrzeug angehalten hatten, entdeckten die Beamten vier Passagiere und drei ungesicherte Hunde darin – zugelassen war der Wagen allerdings lediglich für zwei Fahrzeuginsassen.

Das Fahrzeug war in einem schlechten Zustand und wurde in die Landesprüfhalle überstellt, um es einer technischen Inspektion zu unterziehen. Dort wurden etliche Mängel festgestellt, die „Gefahr in Verzug“ bedeuten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ein anschließender Drogentest beim Fahrzeuglenker war positiv, er hatte mehrere illegale Substanzen im Blut. Der Italiener wurde angezeigt, sein Führerschein und Kennzeichen sind vorläufig weg.