Am Mittwoch kam es in Graz zu einem folgenschweren Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Rumänien, die seit Jahren in Graz lebt, stürzte mit ihrem E-Scooter und erlitt eine schwere Verletzung am linken Arm. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr im Bereich Augasse 80.

Laut den Aussagen der Betroffenen sei die Ursache des Sturzes eine Fußgängerin gewesen, die plötzlich von rechts zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen sei. Die Rumänin erschrak und verlor die Kontrolle über ihren E-Scooter, was zu ihrem Sturz führte. Die Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass die Frau ins UKH Graz eingeliefert wurde, wo sie sich einer Operation unterziehen muss.

Die Grazer Verkehrsinspektion sucht nun nach der unbekannten Fußgängerin, die möglicherweise in Verbindung mit dem Unfall steht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zweckdienliche Hinweise können der Verkehrsinspektion unter der Telefonnummer 059-133-65-4110 gemeldet werden.