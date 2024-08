Ja, es gibt an diesen Vormittagen auch Schminktipps, denn: Im Zuge einer Chemotherapie gehen neben den Haaren am Kopf oft auch Wimpern und Augenbrauen verloren. „Jeder Blick in den Spiegel erinnert dann an die Krankheit und an die Therapien“, weiß Catharina Flieger, Make-up-Artist und Gründerin des Vereins „Feel again“. Doch in den halbtägigen Workshops, die Flieger gemeinsam mit Fotografin Birgit Machtinger ins Leben gerufen hat, geht es um so viel mehr als den richtigen Lidschatten auszuwählen: „Wir wollen den Frauen eine Auszeit von ihrer Erkrankung geben und eine Möglichkeit, sich auszutauschen.“ Vor sechs Jahren gründeten die beiden den Verein, ein „Herzensprojekt“, wie sie sagen und angestoßen durch die eigene Krebserkrankung von Machtinger und Krebsfällen im Familien- und Freundeskreis. Zum Programm gehört neben den Schminktipps auch ein Fotoshooting für die krebskranken Frauen: Anfang September findet so ein kostenloser Wohlfühlvormittag nun auch im Grazer Hotel Weitzer statt.

„Wir haben gelacht, wir haben gestrahlt, von innen und von außen“: So beschreibt Teilnehmerin Sabine die Erfahrungen im Workshop. „Wir waren danach nicht nur schön hergerichtet, es hat auch innerlich sehr viel mit uns gemacht.“ Eine Krebserkrankung und die dazugehörige Therapie verändern nicht nur das Erscheinungsbild, Teilnehmerin Martina beschreibt, sie habe sich „ganz allein auf der Welt gefühlt“ mit der Diagnose. Daher ist das Miteinander unter den Frauen in einem intimen Rahmen auch ein Mehrwert dieser Vormittage – es entstehen Freundschaften, wie die Teilnehmerinnen Sabine und Ines erzählen: „Seit diesem Vormittag gehen wir den Weg mit der Erkrankung Hand in Hand.“

Das Strahlen mit der Kamera einfangen

Im Burgenland, in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark finden die kostenlose Kurse statt, Anfang September gibt es einen Wohlfühlvormittag im Hotel Weitzer in Graz. Mehr als 300 Frauen haben schon an einem der Vormittage teilgenommen und die Wartelisten in manchen Bundesländern sind lang.

Für Mitgründerin Catharina Flieger ist die Transformation, die an einem halben Tag geschehen kann, so berührend: Sie erinnert sich an eine Frau, die mit Perücke in den Workshop kam. „Als sie im Laufe des Vormittags die Perücke abnahm, bekam sie so viele Komplimente für ihre Kurzhaarfrisur und ihre schöne Kopfform, dass sie die Perücke danach gar nicht mehr getragen hat“, erzählt Flieger. Auch Fotografin Machtinger beschreibt das „Strahlen“ der Teilnehmerinnen, das sie mit der Kamera einfängt: „Auf den Fotos erkennen die Frauen: Wow, so schön bin ich!“ Davon berichtet Teilnehmerin Martina: „Als ich nach dem Vormittag nach Hause gekommen bin, hat mein Mann gesagt: Du strahlst ja richtig.“