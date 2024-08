„Am Ende des Tages“ gehe es darum, ob Österreich einen Bundeskanzler Nehammer, Bundeskanzler Babler oder Bundeskanzler Kickler bekomme, fasst Kurt Egger in der Steirer-VP-Zentrale in Graz zusammen. Der steirische VP-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl traf sich am Mittwoch mit Landeschef Christopher Drexler und weiteren Abgeordneten zum Arbeitsgespräch. Fazit: Egger, Wirtschaftsbund-Generalsekretär, möchte die Wähler mit steuerfreien Überstunden, längerem Arbeiten (über die Regelpension hinaus) und weiteren standortpolitischen Maßnahmen (Breitbandausbau usw.) überzeugen.