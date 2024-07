Auf bewährte Kräfte setzt die steirische Volkspartei bei ihrer Kandidatenliste für die Nationalratswahl am 29. September. Am Freitagnachmittag legte der Landesparteivorstand die Landesliste fest. Für einige doch überraschend: Auf Platz eins kandidiert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger – „schon jetzt ein überzeugender Vertreter steirischer Interessen in Wien“, wie die Partei verlauten lässt. Die Liezenerin Corinna Scharzenberger auf Platz zwei vertritt die Obersteiermark und den ÖAAB. Dahinter folgt Joachim Schnabl, Bürgermeister von Lang und Bezirksparteichef von Leibnitz. Erst auf Platz vier findet sich Ex-Gesundheitslandesrätin und Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß wieder.