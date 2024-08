Ein Mitarbeiter der ersten Stunden an der FH Joanneum in Graz leigt seit Jahren im Clinch mit der Geschäftsführung der Fachhochschule. Bei diversen Runden vor dem Arbeitsgericht schlug unter anderem eine Entlassung fehl. Der Rechtsgelehrte hat einen unkündbaren Vertrag. Noch dazu ist er Betriebsrat. Inzwischen ist derart viel Porzellan zerschlagen worden, dass an herkömmliche Arbeit kaum zu denken ist. Die Dienstfreistellung bildet sich am Konto freilich nicht stark ab. In einer Mail an Aufsichtsräte, Politiker etc. schreibt der Jurist, im Vorjahr etwa „6400 Euro ohne eine Arbeitsleistung“ (14 Mal im Jahr) erhalten zu haben.