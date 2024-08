Ein 85-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Unfall in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit seinem Tuk Tuk ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von einem Schotterweg ab, fuhr über eine steil abfallende Wiese und stürzte aus dem Lastendreirad. Passanten fanden den Mann zehn Meter vor dem Fahrzeug reglos in einer Wiese.

Sie verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Aber trotz aller Bemühungen konnte die Notärztin schließlich nur noch den Tod des 85-Jährigen feststellen. Fremdverschulden konnte die Polizei nicht feststellen. Der Leichnam wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben freigegeben.