Für die Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing ging am Donnerstagabend um 18.23 Uhr die Sirene: Im Wald beim Kinderdorf brannte ein Bereich in einem Ausmaß von rund 100 Quadratmetern lichterloh. Was den Brand ausgelöst hat, ist unbekannt, heißt es von der Feuerwehr.

Aufgrund der hohen Temperaturen – tagelang war es mehr als 30 Grad heiß – herrschte große Ausbreitungsgefahr. Die FF Kleinstübing rückte umgehend zur etwa 500 Meter vom Feuerwehrhaus entfernten Brandstelle aus und begann mit der Brandbekämpfung. In der Zwischenzeit wurde von einem Hydrant im SOS Kinderdorf eine Zubringleitung hergestellt. Der Brand konnte nach rund einer Stunde gelöscht werden.

Die FF Kleinstübing war mit zehn Mitgliedern mit in Fahrzeugen im Einsatz. Auch eine Streife der Polizei Deutschfeistritz war vor Ort.