Laufen ist bekanntlich eher eine Solo-Aktivität, doch Oliver Käfer spricht davon, als wäre es die schönste Mannschaftssportart der Welt. Zum zweiten Mal nahm der 57-Jährige an der Sportveranstaltung „10 Marathons in 10 Tagen” in Bad Blumau teil, wo der Name Programm ist. Denn statt von der Anstrengung zu berichten, schwärmt er von der herzlichen Atmosphäre und der gelebten Kameradschaft unter den Läufern.