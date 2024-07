Österreich wählt einen neuen Nationalrat. Das Datum ist mittlerweile bekannt. Am 29. September findet die Nationalratswahl statt. „Da an diesem Tag keine Straßensperren erlaubt sind, um allen Wahlberechtigten den freien Zugang zu den Wahllokalen zu gewährleisten, mussten wir unsere Veranstaltung – den internationalen Kärnten Marathon – verlegen. Wir haben uns infolgedessen für eine Vorverlegung auf Samstag, den 28. September, entschieden. Bei der Terminisierung der einzelnen Bewerbe spielen ebenso die erforderlichen Straßensperren eine entscheidende Rolle“, heißt es in einer Aussendung der Organisatoren.

Die Strecke des Marathons führt auf den letzten Kilometern durch die Innenstadt von Feldkirchen. „Dabei sind die Öffnungszeiten der Einkaufsläden und Supermärkte zu beachten. Da einige erst um 18 Uhr schließen, mussten wir darauf Rücksicht nehmen und dementsprechend die Startzeiten festlegen. Das ergibt einen neuen Ablauf der einzelnen Bewerbe“, heißt es weiter in der Aussendung.

Das Start- und Zielfest beginnt um 11 Uhr, die Siegerehrungen beginnen um 16 Uhr. „Bei einer Zielankunft nach 19:30 Uhr sind die letzten Kilometer beleuchtet, sowohl in Form der regulären Straßenbeleuchtung als auch in Form von Fackeln.“ Die Startnummernabholung und Nachnennmöglichkeit erfolgt im Walluschnig Saal am Hauptplatz in Feldkirchen, zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr.