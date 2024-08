Noch drei Nächte müssen sie zittern, aber am Montag ist es soweit. Jene knapp 2000 jungen Menschen, die sich heuer an der Med Uni Graz um einen Studienplatz beworben haben. Am Montag werden sie erfahren, ob sie einen der 364 Humanmedizin-Studienplätze (es gab dafür 1962 Bewerber beim Aufnahmetest am 5. Juli in der Grazer Stadthalle) oder der 24 Zahnarzt-Studienplätze (162 Bewerber) erhalten haben. Alle können ihre drei Antwortbögen als PDF herunterladen und dies mit der Gesamtauswertung vergleichen. Anfechtungen gibt es ganz selten. Jene, die einen Platz ergattert haben, können sich dann der eigentlichen Inskription zuwenden, das Studium beginnt mit 1. Oktober.