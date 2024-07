Zwei Wochen, nachdem sie an ihrem Arbeitsplatz durch drei Schüsse aus nächster Nähe getötet worden war, ist die 23-jährige Laura P. am vergangenen Freitag in Premstätten zu Grabe getragen worden. Weiterhin ist nicht gänzlich geklärt, was einen 29-jährigen Mann dazu gebracht hat, seine Bekannte in der Anwaltskanzlei in der Grazer Kaiserfeldgasse aufzusuchen und mit einem Gewehr zu erschießen.