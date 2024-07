Die vier steirischen Bezirke stechen auf der Landkarte von Wolfgang Schulz sofort ins Auge. In Weiz, Graz-Umgebung, Graz und Voitsberg schlagen die meisten Wolken-Boden-Blitze in ganz Österreich ein – zuletzt zählten Schulz und die anderen Blitzexperten von Aldis (Austrian Lightning Detection and Information System) mithilfe von Sensoren allein am Sonntag in Graz 40 Blitze. Im Schnitt ist in den vier steirischen Bezirken mit 2,5 bis 2,9 Blitzen pro Quadratkilometer und Jahr zu rechnen. Der Blitz schlägt also im Bezirk Weiz dreimal häufiger ein als etwa im Bezirk Feldkirch.