Bergfüchse und Wanderfreunde dürfen sich freuen, den ideales Wetter sorgt am Wochenende für perfekte Verhältnisse in den Bergen. „Vor allem am Freitag scheint überall verbreitet die Sonne, in der Obersteiermark wird es wieder spürbar wärmer, mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad“, prognostiziert Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria. Auch die Sichtverhältnisse versprechen gute Voraussetzungen für Bergtouren. „Es kann zwar etwas diesig sein, ansonsten eignet sich der Freitag aber perfekt für einen Ausflug in die Berge.“ In der Südoststeiermark können die Temperaturen unterdessen sogar bis auf 32 Grad hinaufklettern.