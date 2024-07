Auf der B 320 in Trautenfels krachten am Sonntagnachmittag zwei Pkw zusammen, drei Personen wurden dabei verletzt – offenbar aber nicht allzu schwer. Ein Wendemanöver auf der viel befahrenen Straße löste den Unfall aus.

Möglicherweise war ein schwedisches Paar durch die Sperre der Abfahrt Richtung Donnersbachtal irritiert gewesen, jedenfalls fuhr der 31-jährige Lenker kurz nach dem Schloss Trautenfels in die Einfahrt zu einer Bauschuttanlage und wollte dort sein Auto wenden. Als er in entgegen gesetzter Richtung wieder auf die B 320 auffahren wollte, übersah er einen in Richtung Liezen kommenden Pkw, gelenkt von einem 61-jährigen Wiener. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Die beiden Lenker erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, die 29-jährige Mitfahrerin im Auto des Schweden kam unbestimmten Grades verletzt ins DKH Schladming.

Die B 320 war für kurze Zeit total gesperrt.