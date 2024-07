Die Geschädigten sind wir alle – als Steuer- und Sozialversicherungszahler: Sozialleistungsbetrug ist ein Massendelikt geworden, wie die bundesweiten Zahlen für das Vorjahr zeigen: 4700 Beschuldigte hat die vor sechs Jahren im Bundeskriminalamt eingerichtete Task Force SOLBE ermittelt, der Schaden summiert sich auf 25,5 Millionen Euro. Auch in der Steiermark wurde ein Schaden in der Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro ermittelt – diese Zahl war aber schon einmal höher. Alleine 135.000 Euro davon gehen etwa auf das Konto eines 73-jährigen Türken mit Scheinwohnsitz in Graz, den die Polizei im Dezember ausforschen konnte. Der Mann steht noch immer auf der Fahndungsliste.