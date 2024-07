In Graz-Puntigam, direkt neben der einstigen „Ackern“-Wiese in der Hergottwiesgasse, entsteht seit dem Vorjahr die neue Landeszentrentrale des steirischen Roten Kreuzes. Im Herbst 2025 soll das 45-Millionen-Euro-Projekt bezugsfertig sein und mehrere Leistungsbereiche der Rettungs- und Sozialorganisation an einem Standort bündeln. Mittlerweile lassen sich die Dimensionen des Gebäudes erahnen, das zweite Obergeschoß (von insgesamt sieben Ebenen) ist beinahe errichtet. Das vor einem Monat neu gewählte Landespräsidium unter Präsident Siegfried Schrittwieser machte sich nun selbst ein Bild vom Baufortschritt.

Auf rund 11.000 Quadratmetern Geschoßfläche werden die Leitungen sämtlicher operativer Einheiten sowie alle administrativen Einheiten vereint. Mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Wochenschnitt in dem Komplex eine Arbeit finden. Das Rote Kreuz erwartet sich duch Synergieeffekte eine Steigerung der Versorgungsqualität sowie langfristige Einsparungen im laufenden Betrieb. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, ganz gleich, ob haupt- oder ehrenamtlich, ob im Zivildienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr. Mit der neuen Landeszentrale schaffen wir nicht nur ein hochmodernes Kompetenzzentrum für die steirische Bevölkerung und für unsere Rotkreuz-Bezirke. Wir schaffen für viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein modernes und zukunftsorientiertes berufliches Zuhause“, sagt Präsident Schrittwieser.

Präsident Siegfried Schrittwieser beim Baustellenrundgang © Rotes Kreuz Stmk

Großzügige finanzielle Unterstützung für den Bau gibt es durch das Land Steiermark und der Stadt Graz, die je ein Drittel der Kosten zuschießen. Daher bezeichnet der Präsident die neue Landeszentrale auch als „Gemeinschaftsprojekt zugunsten der steirischen Bevölkerung“.