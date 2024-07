Gegen 10.45 Uhr ging eine 76-jährige Grazerin innerhalb des Friedhofs St. Peter am nördlichen Ende in Richtung Osten. Von hinten fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer an der Frau vorbei und es kam zu einer Berührung. Der Radfahrer dürfte mit einem unbekannten, harten Gegenstand auf den Hinterkopf der Frau geschlagen oder gegen diesen gestoßen sein. Die Fußgängerin stürzte und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der Radfahrer wäre beinahe ebenfalls gestürzt, konnte aber seine Fahrt fortsetzen und fuhr, ohne anzuhalten weiter.