Vor dem morgigen Schlusspfiff in der Fußball-Europameisterschaft lohnt sich ein kritischer Blick auf ein heißes Spiel, das sich abseits des Rasens aufgetan hat. Das Match ServusTV gegen ORF, also David gegen Goliath. Eine Partie, in der aus David plötzlich Goliath wurde und sich damit teils tradierte Trennlinien zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Privatfernsehen auflösen.