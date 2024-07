Es war ein kurzer Beitrag in der Mittags-ZiB des ORF. Ganz souverän hat er nicht gewirkt. Am Tag des Achtelfinales Österreich-Türkei sah sich der ORF noch einmal bemüßigt zu erläutern, warum das Spiel bei der Konkurrenz läuft. ServusTV habe die Übertragungsrechte zu einem „horrenden Preis weggeschnappt“. Man verwies auf den Zwang einer „wirtschaftlichen Entscheidung“ sowie darauf, dass damals, beim Vertragspoker Dietrich Mateschitz noch gelebt hätte. Warum auch immer.

Das Unbehagen bei den Öffentlich-Rechtlichen steigt angesichts des Elans des Salzburger Senders, dessen Quoten gerade in den Himmel wachsen und dem Szepter das Zepter aus der Hand genommen hat. EM? Auf Servus. Formel 1? Auf Servus. Tour de France? Auf Servus.

Dazu wird die inhaltliche Kritik an der ORF-Berichterstattung immer lauter. Die Erwartung, dass ServusTV sich an der Vielzahl der Übertragungen überheben würde, erfüllte sich nicht. Das sah man schon bei der Formel 1. Da hatte der ORF dank Spitzenmoderatoren wie Ernst Hausleitner und Alexander Wurz lange die Nase vorn. Aber Servus hat nach durchwachsenen Beginn enorm zugelegt: Mittlerweile sind die Rennwochenenden auf Servus kurzweiliger, spannender und bunter aufbereitet.

Führen im ORF während der EM urch das Studiogeschehen Bernhard Stöhr, Alina Zellhofer und Rainer Pariasek. © Hans Leitner

Noch stärker ist der Unterschied jetzt bei der EM bemerkbar. ServusTV und Fußball: Das hat die Energie und Hingabe von Frischverliebten, während in der Langzeitbeziehung zwischen ORF und Fußball langsam der Lack abblättert. Herbert Prohaska, lange Zeit der unterhaltsamste Analytiker, wirkt im Vergleich zur daueraufgeregten Analyse-Armada Fjörtoft-Freund-Klein-Prödl müde und ausgelaugt. Und als jüngst Thomas König und Roman Mählich (vor allem letzterer eigentlich ein Garant für Unterhaltung) während einer Übertragung ständig in den Haaren lagen, schien das wie ein Einblick auf die Stimmungslage im ORF: Dicke Luft.

Im Servus-Einsatz in Deutschland: Michael Wanits © Philipp Carl Riedl

Nur wenig zur Entspannung beitragen dürfte, dass die EM heute Abend für den ORF vorbei ist. Alle weiteren Spiele, Halbfinale und Finale, zeigt ServusTV. Freuen dürfte den ORF, dass man zum Abschluss, trotz des Status des Sublizenznehmers, wieder ein zumindest gleichwertiges Spiel im Portfolio hat: ServusTV hatte darauf spekulieren müssen, dass Österreich aufsteigt, weshalb man heute Niederlande-Türkei zeigen muss. Der ORF überträgt Schweiz-England. Insgesamt fällt auf, dass beide Sender zufrieden sein dürfen mit den Quoten der EM-Übertragungen: Das Zuschauerniveau erreichte das Niveau vergangener Turniere, den Unterschied machten die ÖFB-Spiele.

Der ORF setzt auf bewährte Teams im Bereich Fußball: Helge Payer, Herbert Prohaska and Oliver Polzer © GEPA pictures

Der ORF-Sport ist unter Druck. Finanziell, weil Sportrechte immer öfter bei der Konkurrenz landen. Personell, weil Ressortchef Hannes Aigelsreiter im ersten Jahr übermäßig damit beschäftigt war, intern zu erklären, dass er in diese ORF-Säule gehört. Auch personell, siehe oben, fällt dem ORF eine Erneuerung schwer. Das 100-Millionen-Euro-Ressort steht unter Erneuerungszwang aber insgesamt besser da, als es die aktuelle Berichterstattungsdebatte zeigt. Seine Stärken in der inhaltlichen Breite und fachlichen Kompetenz kann man in den nächsten Wochen ausspielen, wenn die Olympischen Sommerspiele endlich wieder zur besten Sendezeit in die Wohnzimmer übertragen werden. Hoffen wird man am Küniglberg auf einen erneuten Kiesenhofer-Moment – ein solcher färbt auf den übertragenden Sender ab, nicht anders als der Erfolg des ÖFB-Nationalteams auf ServusTV. Wäre der Erfolg von Baumgartner und Co. ausgeblieben und hätte Servus nicht exklusiv alle Österreich-Spiele gezeigt, die aktuelle Debatte über die Qualität der Sportredaktionen wäre womöglich eine andere.

Wer denn nun die bessere Sport-Berichterstattung hat? Das bleibt unbeantwortet. Der Diskurs über Medien ist oft interessengeleitet. Das trifft in besonderem Maß beim ORF zu, was er zu einem gewissen Grad als Sender mit dem Anspruch, Programm für alle anbieten zu wollen, aushalten muss; weshalb die Debatte häufig undifferenziert abläuft und sich diese nach der EM bald in den nächsten Themenbereich weiterwandern wird: Die Nationalratswahl steht an, bald stehen wieder Nachrichtenformate und Diskussionssendungen im Fokus.

Sie sind die Gesichter der Formel 1 für den ORF und für viele Fans schon Kult: Alexander Wurz and Ernst Hausleitner © GEPA pictures

Die vergangenen Wochen zeigten, dass das Prinzip der Sublizenzierung, an seine Grenzen stoßen kann. Diese Form der kollegialen Konkurrenz hat erheblichen Schaden genommen, besonders die gegenseitigen Fouls wirken schwer: ServusTV kritisierte die Erklärungsversuche und kleinen Spitzen des ORF-Chefs, am Küniglberg wird man wiederum wenig erfreut über die Reaktion Ferdinand Wegscheiders gewesen sein, der den ORF als „schlechten Verlierer“ bezeichnete. Das Bild eines Zweikampfs ist ganz im Sinne des Privatsenderchefs. Besser als mit dieser Europameisterschaft hätte man den zuletzt wieder seltener gehören ORF-Claim „Ein ORF für alle“ nicht infragestellen könne.

Der Ton wird rauer, eine Eskalation ist nicht auszuschließen. Die Sportrechte bieten Potenzial in beide Richtungen: Bei der WM 2026 (ORF) und EM 2028 (ServusTV) böten sich erneut Kooperationen an. Streckt ServusTV aber die Fühler in Richtung Bundesliga oder Ski-Rechte aus, bleibt wenig Raum für Zusammenarbeit. Hier geht es für ORF 1 letztlich um die Existenz. Aktuell sieht es so aus, als würde man sich gegenseitig brauchen. Zum einen, um teure Sportrechte auf mehr Schultern aufzuteilen. Zum anderen, um sich selbst besser kennenzulernen: Der Konkurrenzkampf deckt Schwächen und Stärken gnadenlos auf.