Ein fröhlicher Abend unter Freunden. Das war die Intention des 30-jährigen Kizmet, als er Anfang Juli nach dem Besuch eines Grazer Clubs – wohlgemerkt als Autofahrer nüchtern – noch einen Abstecher in ein Grazer Café machte. Was ihn hinter der Tür erwartete, war alles andere als eine freundliche Begrüßung. „Ich bin 25 Minuten lang nicht bedient worden, als ich dann gefragt habe, ob ich etwas bestellen kann, hat sich die Kellnerin von mir weggedreht“, erzählt er. Daraufhin habe sie ihn aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt. Die rassistische Botschaft: Schwarze Menschen werden in dem Café nicht bedient. Im Originalwortlaut: „N**** werden hier nicht bedient.“