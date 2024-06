Kurz vor 4 Uhr früh wurden am Samstag zwei Männer auf einer Baustelle in Leibnitz beim Diebstahl von Baumaterialien auf frischer Tat geschnappt. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) konnten im Kastenwagen des 49-Jährigen mehr als 100 Schaltafeln sowie zwei Baggerschaufeln sicherstellen. Die beiden Rumänen stehen im Verdacht, seit Anfang Februar 2024 bei zumindest sieben weiteren Baustellen in den Bezirken Leibnitz, Graz-Umgebung und Graz Diebstähle von vorwiegend Baugerüsten und Schaltafeln begangen zu haben.

50.000 Euro Wert

Die Männer zeigten sich teilweise geständig und gaben an, das Diebesgut nach den Taten direkt nach Rumänien gebracht und dort verkauft zu haben. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 50 000 Euro belaufen. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.