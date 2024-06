Drei weitreichende Gesetzesnovellen sind am Dienstag vom Landtag zu beschließen: Es geht um Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe sowie Jugendschutz. So sieht der Entwurf aus dem Familienressort (Simone Schmiedtbauer, ÖVP) vor, dass die Steiermark mit 1. Oktober Nikotinbeutel für unter 18-Jährige untersagt. Auch E-Zigaretten bzw. Tabakerhitzer sowie Wasserpfeifen dürfen dann nicht mehr an Jugendliche unter 18 verkauft werden.