Wolkenverhangen zeigt sich das Wetter in großen Teilen der Steiermark am Wochenende. Vor allem in der südlichen Obersteiermark und in der Weststeiermark kann es im Verlauf des Samstags zu gewittrigen Regenschauern kommen, wie Meteorologe Paul Rainer von der Geosphere Austria informiert. Mit großen Niederschlagsmengen sei aber nicht zu rechnen, wie er sagt. „Vor allem im oberen Murtal und im Westen kann es am kräftigsten regnen, heftige Unwetter bleiben aber aus. Auch blitzen sollte es nur vereinzelt.“ Die Regenschauer können bis in die Nachtstunden andauern, nehmen aber bis zum Sonntag hin ab.