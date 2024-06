Die Vorfreude auf das 41. Donauinselfest war groß, lediglich die Gewitterwarnung sorgte zum Auftakt am Freitag für kleine Sorgenfalten. Der Wettergott hatte jedoch Erbarmen mit den Feiernden bei Österreichs größtem Open-Air-Musikfestival. Das Gewitter blieb aus, für Krach und Lärm sorgten nur die Besucherinnen und Besucher. Die deutschen Stars The BossHoss, Clueso und die Berliner Rapperin Juju heizten die Stimmung an, auch Voodoo Jürgens und der Nino aus Wien standen am ersten Tag des Donauinselfests 2024 auf der Bühne.

„Ich habe von allen nur gehört, dass es einfach ein geiles, großes Festival ist. Wir haben schon immer Bock gehabt, hier zu spielen“, sagte Thomas Hübner alias Clueso im Interview mit dem „ORF“.

Am heutigen Samstag geht es mit hochkarätigen Acts weiter. Auf der Festbühne singen unter anderem King & Potter, Wolfgang Ambros und Christina Stürmer. Der krönende Abschluss obliegt Ronan Keating. Im Gegensatz zu Freitag ist am zweiten Tag die Wettervorhersage deutlich positiver. „Am Nachmittag lockern Restwolken auf und es setzt sich recht sonniges Wetter durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, lässt später aber allmählich nach. Tageshöchsttemperaturen um 27 Grad“, prognostiziert die GeoSphere Austria für Wien.