Biomasse, Wind-, Wasser- und Solarenergie spielen die entscheidenden Rollen, um die Energiewende effektiv voranzutreiben. In der Steiermark gibt es bereits zahlreiche Betriebe, Institutionen sowie Forschungs- und Ausbildungsstätten, die sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Sichtbar wird das heute am Langen Tag der Energie, der bereits zum zweiten Mal in der gesamten Steiermark stattfindet. Rund 100 ausgewählte Energieschauplätze öffnen ihre Türen und ermöglichen spannende Einblicke in die Welt der nachhaltigen Energie. Besucher erfahren etwa, wie und wo erneuerbare Energiequellen zur Energieerzeugung genutzt und eingesetzt werden. Es gibt ein vielfältiges, informatives Programm für die ganze Familie.