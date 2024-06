Heute hält der Sommer in der Steiermark endgültig Einzug. Bei bis zu 31 Grad locken Freibäder und Eissalons. Am heißesten wird es dabei in Bruck an der Mur, Leoben und Bad Radkersburg. Aber auch in der restlichen Steiermark klettern die Temperaturen auf mindestens 28 Grad. Den Regenschirm kann man dabei getrost zu Hause lassen. Denn: „Das Schauerpotenzial ist äußerst gering, da sollte genau gar nichts passieren“, sagt Kulmer, Meteorologe der Geosphere Austria.