Doch etwas verregnet hat sich der Sonntagvormittag gezeigt. „Punktuell hat es sehr ausgiebig geregnet, in Summe war es aber im erwarteten Bereich“, sagt Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria gegenüber der Kleinen Zeitung. Am Nachmittag kann die Wolkendecke zwischendurch in der gesamten Steiermark auflockern, dennoch sind auch weiterhin Regenschauer sowie gewittrige Schauer bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad möglich.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Montag wird es schon etwas wärmer, die Prognosen sagen 25 bis 27 Grad voraus, auch die Sonne zeigt sich öfter. Erst am Nachmittag zeigen sich größere Quellwolken, auch Gewitter können sich in der nordwestlichen Obersteiermark bilden, die sich dann Richtung Süden verschieben können. „Gewitter sind auch weiter südlich möglich“, sagt Wölfelmaier.

Der Dienstag zeigt sich laut Vorhersage freundlicher: mit sommerlichen Temperaturen von um die 30 Grad und bis auf wenige Ausnahmen in der Obersteiermark trocken. Das sollte helfen, die von den Unwettern gesättigten Böden zu entlasten. Etwas Föhn sorgt zudem für warme Luft. Bis zum Freitag sollten die Temperaturen weiter hoch bleiben.