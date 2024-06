Kakao, Joghurt, Milch – der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union markierte auch den Start des EU-weiten Schulmilchprogramms in der Steiermark und den restlichen Bundesländern. 60 bäuerliche Betriebe machten es sich zur Aufgabe, Schulen und Kindergärten täglich mit frischen Milchprodukten zu versorgen. In der Steiermark hat der Trend inzwischen allerdings an Glanz verloren, das Geschäft mit der Schulmilch wird immer weniger rentabel. Stand Weltmilchtag am 1. Juni 2024 sind nur noch zehn Teil des Programms, auch Bauer Franz Strasser aus Hatzendorf in der Gemeinde Fehring überlegt nach mehr als 20 Jahren, das Schulmilchgeschäft an den Nagel zu hängen. Damit ist er nicht allein, auch ein Bio-Schulmilchbetrieb in der Oststeiermark will im heurigen Jahr die Produktion von Schulmilch beenden.