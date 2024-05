In dem Haus des 55-jährigen Bombenlegers, der mehrere Anschlagsversuche auf die Zeugen Jehovas in der Steiermark verübt haben soll, hat die Polizei bei einer Durchsuchung am Mittwochabend Sprengstoff feststellen können. Das gibt Polizeisprecher Markus Lamb am Donnerstag bekannt.

Am Mittwoch konnte der Mann wie berichtet an seinem Arbeitsplatz südlich von Graz festgenommen werden. In seinem Geständnis stellte er klar: Die vier Rohrbomben, von denen drei explodierten, galten gar nicht der Glaubensgemeinschaft. Das ehemalige Mitglied der Zeugen Jehovas hatte es auf seine Ex-Frau abgesehen und wollte sie töten.

Für die Durchsuchung des Hauses südlich von Graz hat man die umliegenden Gebäude vorsorglich evakuieren müssen, schildert Lamb. Bis in die späten Nachtstunden waren dutzende Polizistinnen und Polizisten beschäftigt. Auch das Rote Kreuz war vor Ort. Die Spezialisten vom Entschärfungsdienst konnten mithilfe von Sprengstoffhunden dann schließlich mehrere Pakete mit Sprengstoff sicherstellen und mit einem sogenannten Sprengunterdrückungssystem aus dem Haus transportieren. Zwei Bomben wurden dann noch in der Nacht auf Donnerstag kontrolliert „in einer gesicherten Örtlichkeit“ gesprengt, so Lamb. Die Explosionen waren im Süden von Graz hörbar. Ebenfalls im Haus gefunden wurden elektronische Beweismittel wie Laptop und Handy, sie müssen nun von den Ermittlern ausgewertet werden. Der 55-Jährige ist laut Lamb kooperativ. Er dürfte im Laufe des Donnerstags in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt werden.

Wo ist die letzte Rohrbombe?

Der Verbleib der letzten Rohrbombe des Täters ist nach wie vor unklar. Der 55-Jährige hatte angegeben, dass er diese Anfang des Monats mit einem Magnet am Fahrzeug seiner Ex-Frau angebracht hatte. Am Mittwoch lief deshalb ein Großeinsatz in Graz, das Auto war bei einem Supermarkt in der Elisabethstraße geparkt. Die Polizisten fanden aber nur den Magneten vor. „Nach unseren jetzigen Erkenntnissen, dürfte aber keine Gefahr von dem Sprengsatz ausgehen“, beschwichtigt Lamb. Es könne sein, dass die Bombe abgefallen und bereits explodiert ist, ohne Schaden anzurichten – dann würde man auch keine Bestandteile mehr finden. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Sprengsatz als Ganzes noch wo liege, der Bauweise nach zu urteilen und in Anbetracht dessen, dass die Bombe einen Monat alt ist, dürfte sie aber nicht mehr so viel Schaden anrichten können. Vorsicht ist laut Lamb dennoch geboten. Bei verdächtigen Gegenständen ist sofort die Polizei zu rufen.