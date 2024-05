Zurück zur Natur? Kann ein Leitspruch sein, die Renaturierung aber steht für gerade „den“ politischen Leidensweg. Auf dem wandelt auch die Steiermark (wieder). Am Samstag veröffentliche Sandra Krautwaschl (Grüne) einen offenen Brief an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), damit das „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ nicht etwa an Österreich scheitert (Kommentar dazu an dieser Stelle).