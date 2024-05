Zwei Tage Erholung und „handyfrei“ im heimatlichen Leutschach waren dem steirischen EU-Abgeordneten Thomas Waitz über Pfingsten gegönnt. Am Dienstag geht es für den Steirer wieder zurück in den Wahlkampf, der für die Grünen diesmal so ganz anders läuft als erwünscht. Die Vorwürfe gegen Spitzenkandidatin Lena Schilling überlagern all die Sachthemen, für die Waitz auch an diesem Tag leidenschaftliche Monologe hält: Renaturierungsgesetz, Lieferkettengesetze, der „Green Deal“ der EU.